Galatasaray'da Konyaspor maçı mesaisi sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Lider Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 60 puanla zirvede yer aldı.