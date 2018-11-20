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Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda hedefli dar alan oyunlarının ardından sınırlı alanda çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldığı ifade edildi.     

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.   

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