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Spor

Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 22:04 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 22:04
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Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan futbolcuların daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde iki gruba ayrılan takımın, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli ve hedefsiz pas çalışmaları üzerinde durduğu aktarıldı.

Sacha Boey'in kendisi için daha önceden planlanan program dahilinde salonda çalıştığı, alçı işlemi sonlandırılan Arda Turan'ın fizyoterapist gözetiminde salonda idman yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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