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Spor

Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Konyaspor mesaisi başladı
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 24 maça çıkan Galatasaray, bunlardan 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 60 puanla zirvede yer aldı.

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