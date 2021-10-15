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Spor

Galatasaray'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

DHA15 Ekim 2021 Cuma 19:58 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 19:58
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Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulan bir taktik çalışma yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Fernando Muslera ve DeAndre Yedlin'in antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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