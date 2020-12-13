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Spor

Galatasaray'da koronavirüs vakası

Süper Lig'de Galatasaray yapılan koronavirüs testleri sonucunda 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

DHA13 Aralık 2020 Pazar 21:12 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 21:13
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Galatasaray Kulübü, 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."

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