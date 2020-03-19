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Spor

Galatasaray'da koronavirüse psikolog önemli!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs etkisini minimum noktaya indirmek için çalışmalara başladı, bu konuda bir psikolog ile birlikte çalışma kararı aldı.

19 Mart 2020 Perşembe 09:47 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 09:47
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Beşiktaş derbisi hazırlıkları sırasında oyuncuların antrenmana çıkmak istememesi ve Terim'in bu konuda çabası, karşılaşmanın ardından uzun süre konuşulmuştu. Oyuncularını hem saha içine hazırlamak, hem de mental olarak kusursuz bir şekilde Çaykur Rizespor maçına götürmek isteyen Fatih Terim, profesyonel olarak yardım alma kararı aldı.

Oyuncuların Rize seyahati öncesi tedirgin olması nedeniyle arayışlara giren tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle böyle bir yol izleyeceği ifade edildi.

Söz konusu psikoloğun futbolcularla tek tek görüşerek üzerlerindeki korkuyu atmaya çalışacağı belirtildi. Sarı-kırmızılı oyuncular, derbi öncesi Florya'da soyunma odasını kullanmamış ve kamp binasında üzerlerini değiştirmişti.

Derbinin ardından da özellikle kaptan Muslera olmak üzere Saracchi, Donk ve Lemina gibi oyuncular, liglerin ertelenmemesine tepki göstermişti.

(Milliyet)

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