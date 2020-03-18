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Spor

Galatasaray'da koronavirüsü iptali!

Galatasaray'da bu akşam saat 17:00'de yapılacak idman iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru hareket eden futbolcular ise kararı yolda telefonla öğrendi ve eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

18 Mart 2020 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 16:32
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Sarı-Kırmızı kulüpte bugün 17.00'de tesislerde yapılması planlanan antrenman alınan son dakika kararı gereği iptal edildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru yolda olan futbolcular ve diğer ilgililere telefonla bilgi verildi. Oyuncular aldıkları haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

Galatasaray'ın, bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılacak resmi açıklamayı bekleme kararı aldığı ifade edildi.

Bakanlar kurulunun kararına göre yeni bir yol haritası çizileceği bildiriliyor.

DERBİ SONRASI TEPKİ VERMİŞLERDİ

Galatasaray cephesi, maçların seyircisiz oynanması kararının ardından liglerin ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Beşiktaş derbisinin ardından da başta kaptan Fernando Muslera olmak üzere bazı oyuncular liglerin oynanmasına tepki göstermiş, erteleme dileklerini sosyal medya hesaplarından aktarmıştı.

(Fanatik)

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