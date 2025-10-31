Galatasaray'da kritik Trabzonspor maçı hazırlıkları tamam

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.