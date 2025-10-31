İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Galatasaray'da kritik Trabzonspor maçı hazırlıkları tamam

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan lider Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da kritik Trabzonspor maçı hazırlıkları tamam
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak.

