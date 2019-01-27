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Galatasaray'da kriz tırmanıyor

Transferin gecikmesi üzerine Göztepe maçı sonrası, “Bu durum G.Saray’a yakışmıyor. Bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar!” diyen Terim’in resti yönetim ile tecrübeli çalıştırıcı arasında gerilime yol açtı.

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GALATASARAY’DA bir türlü gerçekleşmeyen golcü transferi taraftarları isyan noktasına getirirken, Teknik Direktör Fatih Terim de Göztepe maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Transferde yaşanan gecikmenin Cim-Bom’a yakışmadığını vurgulayan Fatih Hoca, “31 Ocak akşamına kadar bekleyelim. Herkese sabır diyorum. Bu arkadaşlar Alanyaspor maçında oynarlar ya da olmazlar” diye konuşmuştu. 
 
OZAN ÜZERİNDEN GÖNDERME 
 
Terim’in toplantıda ayrıca Ozan Kabak konusuna da değinip “Gitmesini istemiyordum. Ya yönetim kararına saygı gösterecektim, ya da gereğini yapacaktım. Camiaya verdiğim sözü tutmayı seçtim” diyerek, üstü kapalı olarak istifayı ima etmesinin Yönetim Kurulu’nda tepkilere yol açtığı öğ- renildi. Başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticilerin bu açıklamalardan rahatsız oldukları, Cim-Bom’da yeni bir krizin ayak seslerinin duyulmaya başladığı belirtildi. 
 
YÖNETİM DE TRANSFERİ BEKLİYOR 
 
Transferin gecikmesinin, Galatasaray’ın ligdeki hedefini de olumsuz etkileyebileceği için Terim’in sıkıntıda olduğu, taraftarların da böyle bir durumda faturayı direkt yönetime çıkaracak olması gerilimi iyice tırmandırırken, yönetimin öncelikle golcü transferini sonuçlandırmak için çalışmalara hız vereceği öğrenildi. Transferin gerçekleşmesinden sonra ise yönetimin, Fatih Terim ile bir görüşme yaparak, rahatsızlığı dile getireceği de ifade ediliyor.

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