Galatasaray'da krizin adı Yusuf Demir! Ortalık yıkıldı: Direkt bileti kesildi

Galatasaray'ın sezon başında 6 milyon euroya transfer ettiği genç yıldız Yusuf Demir beklentileri karşılayamadı. Yabancı kuralına takılan Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Okan Buruk'un gelecek sezon planlarında yer almamasın dolayı transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler arasına girdi.

YUSUF DEMİR, GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Yusuf Demir'in sahada özgür olmayı istemesi ve bunun sonuncunda takıma uyum sağlayamamasından dolayı teknik ekiple sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Okan Buruk ve ekibi, Yusuf Demir ile ilgili yaşanan sorunları göz önünde bulundurarak gelecek sezon kadro yapılanmasında genç isme yer vermiyor.

SEZON SONUNDA YOLCU

Galatasaray'da yönetim Yusuf Demir için kararını verdi. Genç oyuncuyu kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

GALATASARAY KARNESİ



Gelecek vadeden oyuncu olarak Galatasaray'a transfer olan 19 yaşındaki Yusuf Demir bu sezon sarı-kırmızılı formayla yalnızca 6 resmi maçta forma giyerken 129 dakika sahada kalabildi. Bu süre boyunca skora katkı sağlayamayan Yusuf Demir eleştirilerin odağı oldu.