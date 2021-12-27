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Spor

Galatasaray'da kupa maçı öncesi 3 eksik

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Denizlispor'u konuk edecek Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne forma giyemeyecek.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 10:44 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:44
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, son 16 turuna yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne maçta forma giyemeyecek.

Kupaya üçüncü turda başlayan Altaş Denizlispor, bu turda Gema Polimer Şile Yıldızspor, dördüncü turda da Ağrı 1970 Spor'u eleyerek beşinci tura çıktı.

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

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