Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile yapılan maça ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması ile idmanı tamamladı.

Diğer oyuncular ise salonda başladığı antrenmana sahada devam etti. Saha çalışmasının ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Ana bölümde ise oyunsal formda dar alan uygulamaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Türkiye Kupası final maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak. Öğleden sonra Sivas'a gidecek sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim ve bir futbolcu saat 18.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.