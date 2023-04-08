Galatasaray'da Leo Dubois sürprizi

Savunmanın solunda istikrarı yakalayamayan Galatasaray'da, Kayserispor karşısında yine farklı bir isim oynayacak.

Yeni transfer Adekugbe ve genç Kazımcan'ın performansını yeterli bulmayan Okan Buruk, Leo Dubois'e geri dönecek.

İLK 11'DE ŞANS BULACAK

Sarı-kırmızılılarda son olarak Konyaspor karşısında oynayan Fransız oyuncunun ligde Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

DUBOIS'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Leo Dubois bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 19 resmi maçta forma giydi. Bunların 12'sinde ilk 11'de yer alan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki etti.