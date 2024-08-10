Galatasaray'da Leo Dubois'in performansı göz doldurdu

2 sezon önce Galatasaray'a katılan Leo Dubois, geçen sezon ise Başakşehir'e kiralandı. Fransız sağ bekin, sezon başında gönderilip, gönderilmeyeceği merak konusuydu.

Teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Kaan Ayhan'ı bir joker gibi kullanırken, Jelert de transfer edilmişti. Ancak dün akşam Hatayspor karşılaşmasında iki oyuncu da sakatlığı sebebiyle Sarı-Kırmızılı formasından uzak kaldı.

Hal böyle olunca sağ bek için de görev, Leo Dubois'e düştü. 29 yaşındaki futbolcu, 70 dakika sahada kalırken, forma giydiği bölümde etkili bir performans sergiledi.

Fransız futbolcu, ilk devrede özellikle hem savunmada hem de hücumda önemli işlere imza attı.