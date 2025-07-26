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Spor

Galatasaray'da Leroy Sane, ilk maçına çıktı

Hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da Leroy Sane, ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.

Haber Merkezi26 Temmuz 2025 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Leroy Sane, ilk maçına çıktı
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yendi.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu.

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı ve 2 gün önce İstanbul'a gelerek hazırlıklara başlayan Alman yıldız, Strasbourg maçının kadrosunda yer aldı.

Müsabaka öncesinde taraftarların sevgi gösterilerinde bulunan Sane, "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı yaptırdı. Galatasaray'da 10 numaralı formayı terletecek yıldız hücum oyuncusu, stat hoparlörlerinden Felipe Melo, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder, Dries Mertens ve Metin Oktay gibi kulüp tarihinin en önemli 10 numaraları hatırlatılarak anons edildi.

Taraftarın heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği Leroy Sane, 75. dakikada Roland Sallai'nin yerine oyuna dahil oldu.

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