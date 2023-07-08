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Spor

Galatasaray'da loca çılgınlığı yaşandı

Galatasaray'da mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca, 24 saat içinde satıldı.

Sabah8 Temmuz 2023 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
Galatasaray'da loca çılgınlığı yaşandı
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Sezonu şampiyon bitiren Galatasaray'da tam anlamıyla loca çılgınlığı yaşanıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Global Stadyumu'nda mevcutların yanı sıra yeni tasarlanan ve yapımı tamamlanan 12 adet loca, 24 saat içinde satıldı.

Konuyla ilgili konuşan yönetici İsmail Sarıkaya, "Taraftarımız kulübümüze yine muhteşem bir destek veriyor. Yeni yaptığımız localar anında sahiplerine ulaştı. Talepleri karşılayamıyoruz. Tam 100 kişi sırada bekliyor. Bu ilgiye teşekkür ederiz. Şundan eminiz, 12 değil 100 adet yeni loca da yapsak anında satılacaktı" dedi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda, kombineler de kısa süre içinde tükenmişti. Buna rağmen 25 bin kişinin kulübe talepte bulunarak hala sıra beklediği kaydedildi. Hatta bazı taraftarların, "Daha fazla ücret verelim localarınızı bize satın" diyerek şanslarını denediği gelen haberler arasında.

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