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Spor

Galatasaray'da Lucas Torreira ve Dries Mertens mesaiye başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transferler Lucas Torreira ile Dries Mertens de sarı-kırmızılılar ile ilk antrenmanına çıktı.

AA9 Ağustos 2022 Salı 13:08 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Bitexen Giresunspor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla ilk antrenmanına çıktı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basına açık tutuldu.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular hıza dayalı pas ve top kapma çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği aktarıldı.

İdmana, tedavileri süren Leo Dubois ve Omar Elabdellaoui katılmadı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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