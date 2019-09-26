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Galatasaray'da Luyindama ve Marcao paniği! Terim'den iki oyuncuya uyarı geldi

Derbi öncesi Luyindama ve Marcao'yu uyaran Fatih Terim, iki öğrencisine risk almayın dedi.

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TM Dijital Haber Merkezi

Süper Lig’de 5 haftada kalesinde 6 gol gören Galatasaray’da Fatih Terim’in Luyindama ve Marcao’yla özel olarak görüştüğü belirtildi.

LUYİNDAMA VE MARCAO ENDİŞE VERİYOR

Defansta sık sık kişisel hatalar yapan ve topla çıkışlarda büyük sorunlar yaşayan Luyindama – Marcao ikilisi ciddi bir şekilde uyarılırken, tecrübeli futbolculara derbide ‘sakin kalın’ ikazlarının yapıldığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Fernando – Ndiaye, bu sezon ise N’Zonzi – Ömer Bayram veya Seri’yi önlerine almalarına rağmen performans olarak daha da geriye düşen Marcao – Luyindama tandemi taraftarları paniğe sevk ederken, teknik heyetin VAR sistemini de hatırlatarak ceza sahası içerisinde penaltıya sebebiyet verecek hareketlerden kaçınılmasının yanı sıra topun ilk anda N’Zonzi veya Seri’ye verilip ‘risk alınmaması’ telkininde bulunduğu belirtildi.

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