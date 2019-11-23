Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e sahasında 1-0 kaybederek, Türk Telekom Stadı'nda 41 maç sonra yenilen Galatasaray'da, Christian Luyindama ile ilgili yeni bir karar alındı. Sarı kırmızılılarda Luyindama'nın sezonu kapatması Ocak ayına dair yapılan tüm planları alt üst etti.

Savunmada en önemli isminin eksikliği nedeniyle teknik Direktör Fatih Terim, Ocak ayında stoper takviyesinin de artık kaçınılmaz olduğunu yönetime iletti.

Yabancı kontenjanı dolu olan ve stoper takviyesini de artık listenin üst sıralarına alan Galatasaray'da Luyindama ile alakalı da önemli bir karar alındı. Sezonu kapatan Luyindama'nın sözleşmesi askıya alınacak. Mayıs ayına kadar uzun bir tedavi süreci geçirecek olan oyuncuya ligin 2. yarısında lisans çıkarılmayacak.

(Futbol Arena)