Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'da maç öncesi yasal doping

Galatasaray Yönetimi, Başakşehir maçı öncesinde tüm futbolculara, teknik ekip ve kulüp personeline Aralık ayı maaşlarını yatırdı. Hafta içinde tam 3.1 milyon Euro’luk (19 milyon TL) ödeme yapıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Aslan’a yasal doping! Galatasaray Yönetimi, lider Başakşehir’le oynanan maç öncesinde tüm takımın, teknik heyetin ve kulüp personelinin Aralık ayı maaşını hesaplarına yatırdı.
 
Hafta içinde tam 3.1 milyon Euro’luk (19 milyon TL) ödeme yapıldı.
 
Geçtiğimiz sezon Dursun Özbek yönetiminde, Aralık’a tam 7 aylık ödeme gecikmesiyle giren ve ciddi krizler yaşayan Galatasaray’da, Mustafa Cengiz’le beraber başlayan düzenli ödeme operasyonu, Sarı-Kırmızılı kulüpte ciddi anlamda huzur yarattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA