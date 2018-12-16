Galatasaray'da maç öncesi yasal doping
Galatasaray Yönetimi, Başakşehir maçı öncesinde tüm futbolculara, teknik ekip ve kulüp personeline Aralık ayı maaşlarını yatırdı. Hafta içinde tam 3.1 milyon Euro’luk (19 milyon TL) ödeme yapıldı.
Aslan’a yasal doping! Galatasaray Yönetimi, lider Başakşehir’le oynanan maç öncesinde tüm takımın, teknik heyetin ve kulüp personelinin Aralık ayı maaşını hesaplarına yatırdı.
Hafta içinde tam 3.1 milyon Euro’luk (19 milyon TL) ödeme yapıldı.
Geçtiğimiz sezon Dursun Özbek yönetiminde, Aralık’a tam 7 aylık ödeme gecikmesiyle giren ve ciddi krizler yaşayan Galatasaray’da, Mustafa Cengiz’le beraber başlayan düzenli ödeme operasyonu, Sarı-Kırmızılı kulüpte ciddi anlamda huzur yarattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.