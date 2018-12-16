Galatasaray'da maç öncesi yasal doping Galatasaray Yönetimi, Başakşehir maçı öncesinde tüm futbolculara, teknik ekip ve kulüp personeline Aralık ayı maaşlarını yatırdı. Hafta içinde tam 3.1 milyon Euro’luk (19 milyon TL) ödeme yapıldı.