Galatasaray'da Mahmut Recevik ile Ahmet Reha Yereşen arasında kavga

Başkan Mustafa Cengiz’i eleştiren Yereşen, her şeyi açık açık yüzüne karşı söyledi. Toplantı sonrasında çekilen grup fotoğrafında yer alan Yereşen’i eleştiren Recevik’in, “Hem twitterda sallayacaksın hem de gelip fotoğraf çektireceksin” sözleri üzerine sarı-kırmızılı üye yöneticinin üzerine yürüdü.

Galatasaray’da son dönemdeki gerilim yönetime kadar sıçradı. Sarı-kırmızılıların evi olan Türk Telekom Stadı’nda kavga çıktı.

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu önceki gün, başkanlığını Teoman Kadıoğlu’nun yaptığı Galatasaray Düşünce Derneği üyelerini ağırladı. Toplantıda üyeler tek tek eleştirilerini, görüşlerini yönetime aktardı. Bu sırada söz alan Galatasaray Emlak AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Reha Yereşen, Cengiz’e dönerek, “Sosyal medyadaki eleştirilerimi yüzünüze karşı da söyleyeceğim. Kulüpler Birliği’nde aleyhimize bir çalışma olduysa, metin kaleme alındıysa bundan haberimizin olması gerekiyordu. Haberiniz yoksa burada suçu diğer kulüplerde değil, kendimizde aramalıyız. Galatasaray’ın bir ağırlığının olması gerekirdi” dedi.

Cengiz’in girdiği başkanlık seçimini kazanması için yoğun çaba sarf eden Yereşen’in diğer eleştirisinin ise Ali Dürüst konusunda olduğu öğrenildi. Yereşen’in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst’ün hedef gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, “Ali Dürüst’ü yıpratarak elinize ne geçer? Yalan yanlış beyanlarla elinize ne geçer?” diye çıkıştığı belirtildi. Mustafa Cengiz’in, Yereşen ve diğer üyelerin eleştirilerini sakin bir şekilde dinlediği öğrenildi. Ancak toplantı bittikten sonra çekilen grup fotoğrafı sırasında ortalık karıştı.

Cengiz sakinleştirdi

Yönetici Mahmut Recevik’in Yereşen’e dönerek, “Hem twitterda sallayacaksın hem de gelip fotoğraf çektireceksin. Sen git politikaya devam et... (Ahmet Reha Yereşen, MHP Eskişehir milletvekili adayıydı)” diye söylendiği öğrenildi. Bu sözlere sinirlenen Yereşen’in ise Recevik’in üzerine yürüdüğü ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz ve salonda bulunanların iki tarafı zor sakinleştirdiği bildirildi.

(Milliyet)