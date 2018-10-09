Galatasaray'da Maicon ayrılık için gün sayıyor Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği fakat evraklar yetişemeyince Galatasaray'da kalan Maicon için yeniden nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip de Maicon'un ayrılmasına sıcak bakıyor.