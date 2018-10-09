Galatasaray'da Maicon ayrılık için gün sayıyor
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği fakat evraklar yetişemeyince Galatasaray'da kalan Maicon için yeniden nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip de Maicon'un ayrılmasına sıcak bakıyor.
Suudi Arabistan'da transferin kapanmasına saatler kala, Bafetimbi Gomis'in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray'da kalmıştı.
Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal'e göndermeyi planlıyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir.
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