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Spor

Galatasaray'da Maicon krizi çözülüyor

Galatasaray ile Al Nasr arasındaki Maicon krizi çözüme kavuşmak üzere. Bonservis konusundaki pazarlıklar sonucunda iki takım arasında anlaşma sağlandı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:31 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:31
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Galatasaray ile Al Nasr arasındaki Maicon krizi çözüme kavuşuyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nasr'lı yetkililer, sarı kırmızılıları ikna etmeye yakın.

BONSERVİS KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Daha önce Galatasaray'ın istediği 3 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeye yanaşmayan ve adeta rest çeken Al Nasr, sarı kırmızılı yetkililerle yeniden masaya oturdu.

Galatasaray ile Al Nasr arasındaki görüşmelerin sonunda, Brezilyalı oyuncunun bonservisinin alınacağı ifade edildi.

Öte yandan Maicon'un performansından övgüyle bahseden Suudi basını, yıldız savunmacının kulübe geldiği günden bu yana başarılı bir grafik çizdiğini yazdı. 

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