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Spor

Galatasaray'da Marcao, Beşiktaş derbisini bekliyor

Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında başarılı performansını sürdürdü.

22 Ekim 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 13:47
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Cezası nedeniyle Süper Lig'de 8 maçtır forma giyemeyen Marcao, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında şovuna devam etti.

Victor Nelsson ile başarılı bir ikili olan Brezilyalı stoper, Lazio ve Marsilya maçlarında olduğu gibi Moskova deplasmanında da kusursuza yakın bir performans sergiledi. Galatasaray söz konusu 3 maçta da gol yemezken cezasını tamamlayan Marcao şimdi gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi.

Fatih Terim'in derbide de Marcao - Nelsson tandemini bozması beklenmiyor. Öte yandan Marcao 7.4 puan ile Lokomotiv Moskova deplasmanında takımın en iyis olarak gösterildi.

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