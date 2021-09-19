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Spor

Galatasaray'da Marcao sevinci! ''İyi ki satmamışız''

Galatasaray'da, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nda saldırmasının ardından satılması gündeme gelen Marcao'nun Lazio maçında gösterdiği performans, teknik kadro ve yönetime 'iyi ki satmamışız' dedirtti.

Milliyet19 Eylül 2021 Pazar 11:13 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 11:13
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Galatasaray'da Lazio maçıyla beraber yeniden sahalara dönen Marcao, performansı ile herkesi kendine hayran bırakırken, teknik kadro ve yönetim, "İyi ki satmamışız" değerlenmesinde bulundu.

Milliyet'in haberine göre; Giresun maçında Kerem'e uyguladığı şiddet nedeniyle bir ara gönderilmesi gündeme gelen ve Krasnodar ile Roma'dan teklifler alan 25 yaşındaki futbolcu için yapılan teklifler kabul edilmemişti.

Marcao'nun Avrupa Ligi'ndeki Lazio performansı sonrası sarı-kırmızılılar, "Marcao'yu o rakamlara satmayarak en doğru kararı verdik. Lazio maçındaki oyunu çok umut vericiydi. Bu çizgisini korursa yazın Marcao için astronomik öneriler de gelir. Problem yaşayan bir Marcao için 6-8 milyon euroluk teklif geliyorsa Avrupa Ligi'nde kendini gösteren bir Marcao'ya bunun 2-3 katı teklifler neden gelmesin? İyi ki satmamışız" ifadelerini kullandı.

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