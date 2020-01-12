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Spor

Galatasaray’da Mariano ile yollar ayrılıyor

Galatasaray’da bu sezon ki performansıyla beklentilerin altında kalan Mariano ile sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

12.01.2020  15:56 - Güncelleme: 12.01.2020  15:56

Brezilyalı futbolcunun menajeri de transfer görüşmeleri için sarı kırmızılıların Antalya kampına geldi.

Galatasaray yönetimi ile görüşen menajer Marcelo Robalinho, teknik heyetin de fikrini aldı, taleplerini iletti.

Oyuncusuna Brezilya'dan gelen teklifleri değerlendiren Robalinho, Antalya kampında Mariano ile çektirdiği fotoğrafı da 'Transfer dönemi' mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. (instagramda)

33 yaşındaki futbolcu, Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçın kadrosuna da alınmamıştı.

2017 yılında Sevilla'dan Galatasaray'a transfer olan Mariano, 90 maçta görev aldı ve 2 gol, 12 asistlik performans sergiledi.

Mariano’nun dışında Yuto Nagatomo ve Steven Nzonzi ile de yolların ayrılması planlanıyor.

TRT SPOR 

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