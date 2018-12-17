Galatasaray'da Mariano'nun Flamengo'ya transferi bitmek üzere

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, devre arasında kadroda önemli bir değişime gideceklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda bazı oyuncuları da elden çıkartacak olan Sarı- Kırmızılılar, ilk olarak Mariano’yu satacak. Sevilla’ya 4 milyon 250 bin Euro ödenerek transfer edilen Brezilyalı sağ bek, ülkesinin köklü kulüplerinden Flamengo’ya gidiyor. Şampiyonluk kadrosu kuran Brezilya ekibi, 32 yaşındaki Mariano ile prensipte anlaşırken, Galatasaray ile yapılan bonservis pazarlıklarında da son aşama gelindiği öğrenildi. Konuşulan rakam yaklaşık 4.5 milyon Euro.

‘Yüzde 99 bitti’

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani de transferin yüzde 99 bittiğini söyledi. FOX Sports’a konuşan Sormani, “Flamengo, bu transferi açıklayacak. Beklenenden kısa süre içinde Mariano transferinin duyurulmasını bekliyoruz. Mariano, sağ bekte iyi bir transfere ihtiyacı olan Flamengo için çok doğru bir karar” dedi.

(Fanatik)