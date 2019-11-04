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Galatasaray'da Mario Lemina şov başladı!

Galatasaray'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina, performansı ile herkesin beğenisini topladı. Lemina, Beşiktaş'ın ardından Çaykur Rizespor maçında da oynadığı futbolla göz doldurup, takım arkadaşlarından övgüler aldı.

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Galatasaray'ın Beşiktaş'a 1-0 yenildiği derbi sonrasında takımını eleştiren Fatih Terim, Muslera dışında Mario Lemina'nın performansını beğendiğini söylemişti.

Çaykur Rizespor maçında 90 dakika sahada kalan Lemina, %93 pas isabetiyle oynadı, 5 ikili mücadele kazandı, 3 kez top çaldı.

İdmanlarda kalitesini belli eden Lemina'ya takım arkadaşları da övgüler yağdırdı. Geldiği günden bu yana Galatasaraylı futbolcular tarafından Gabonlu oyuncu için "Fizik olarak yüzde yüz hazır hale geldiğinde bu takımın bankosu olur ve seviye atlatır'' yorumları yapılıyordu. Sezon başı hazırlık kampı görmeden Galatasaray'a gelen 26 yaşındaki oyuncu, fiziksel açığını kapatınca farkını ortaya koydu. Takım arkadaşları Rizespor maçında soyunma odasında tebrik ettikleri Lemina'yı "Bizi haklı çıkardın'' diyerek motive etti.

ARTIK YERİ BELLİ!

Orta sahada sürekli değişik isimlerle sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lemina'nın form tutması ile nefes aldı. Kadrosunda Nzonzi, Seri, Belhanda, Ömer Bayram, Selçuk, Donk ve Taylan gibi alternatiflere sahip olan Terim'in artık orta sahada 11'e yazacağı ilk isim Lemina oldu. 6 ve 8 numarada görev yapabilen Lemina, ayrıca sağ bekte de oynayabilme özelliğine sahip. İmparator'un Real Madrid karşısında Nzonzi'nin yanı sıra Lemina ve Seri'ye forma vermesi bekleniyor.

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Galatasaray 1 sezonluk kiraladığı Lemina için 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

(Sabah)

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