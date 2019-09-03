Galatasaray'da Martin Linnes gelişmesi Falcao, Lemina ve Andone transferlerinin ardından Galatasaray’da yabancı oyuncu sayısı 15’e yükseldi. Sarı-Kırmızılı takımda bir ismin gözden çıkarılması gerekiyordu ve o isim de Linnes oldu. Kasımpaşa'ya gitmesi beklenen ancak transferi son anda yatan Martin Linnes'in sözleşmesi dondurulacak.