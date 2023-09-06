Galatasaray'da Mauro Icardi farkı

Trendyol Süper Lig'de 4 hafta geride kalırken, 1 maçı eksik olan Galatasaray, 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Lige Kayserispor deplasmanında başlayan sarı-kırmızılılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı. Cimbom, 2. haftada evinde Trabzonspor'u 2-0'lık skorla yendi. 3. haftayı oynamadan geçen Aslan, 4. haftada da konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların, Norveç ekibi Molde ile UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında oynadığı müsabaka öncesinde 3. haftadaki İstanbulspor karşılaşması ertelenmişti.

Galatasaray milli aradan sonra RAMS Park'ta, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

5 GOLÜN 4'Ü MAURO ICARDİ'DEN

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte bu gollerin 4'ünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Diğer golü de Kerem Aktürkoğlu attı. Cimbom, söz konusu maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkarken, kalesini de gole kapattı. Aslan, bu alanda ligde tek takım konumuna yer alıyor.

Sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 2, Kaan Ayhan da 1 asist yaptı.

20 FUTBOLCU SÜRE ALDI

Süper Lig'de söz konusu haftalarda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 20 futbolcuya görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Sacha Boey, Dries Mertens ve Kerem Aktürkoğlu oynanan 3 mücadeleye de 11'de başladı.

Yeni transferlerden Angelino, Halil Dervişoğlu, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kerem Demirbay ve Tete de bu karşılaşmalarda forma giydi.

LİGDEKİ YENİLMEME SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından geride kalan sezonda ligde oynadığı 6, bu sezon da 3 maç olmak üzere toplam 9 mücadelede 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

6 SARI KART GÖRDÜ

Galatasaray'da, ligde geride kalan haftalarda kırmızı kartla cezalandırılan futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Angelino ve Mauro Icardi ise sarı kart gören oyuncular oldu.

MİLLİ ARADAN SONRA YOĞUN FİKSTÜR

Galatasaray, milli maçlar arasından sonra diğer milli araya kadar 6 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte 4 Süper Lig, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacak. Aslan, ligde Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde ise Kopenhag ve Manchester United ile mücadele edecek.