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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bugün takımla birlikta çalışmalara başladı. Yaşanan bu gelişme taraftara derbi maçı için umut verdi.

19 Eylül 2024 Perşembe 14:31 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Takımla çalışmalara başladı
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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, perşembe günü (bugün) yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Yıldız golcü, çarşamba gecesi geç saatlerde ülkesi Arjantin'den İstanbul'a dönmüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini söylemişti.

Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.

Mauro Icardi'nin antrenmandaki görüntüsü:

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