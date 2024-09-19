Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, perşembe günü (bugün) yapılan antrenmanda takımla çalışmalara başladı.

Yıldız golcü, çarşamba gecesi geç saatlerde ülkesi Arjantin'den İstanbul'a dönmüştü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceğini söylemişti.

Okan Buruk, Gaziantep FK maçı sonrası, "Icardi'nin tedavisi devam ediyor. Şu anda oynayabilecek durumda değil. Antrenmanlara çıkacak ama oynaması için çok erken. Onun tam olarak iyileşmesi ve takımla antrenmanlara başlayabilmesi için bir hafta, 10 gün süreye ihtiyacı olacak. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." demişti.