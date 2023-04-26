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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi harekatı! PSG ile görüşülecek

Galatasaray, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi için tüm şartları zorluyor. PSG ile görüşme gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılarda önemli isimler devreye girecek.

NTVSpor26 Nisan 2023 Çarşamba 12:35 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi harekatı! PSG ile görüşülecek
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Süper Lig lideri Galatasaray dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisini almak istiyor. Sarı kırmızılılar, PSG ile görüşmelere başlama kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde ülkesinin basınına konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da kalmak istediğini dile getirmişti. 30 yaşındaki golcü, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.

Icardi'nin kalmak istemesi ve yönetimin oyuncudan memnun olması sonrası Galatasaray yöneticileri, Icardi'nin menajeri Wanda Nara ve PSG kulübü ile görüşmelere başladı.

Fransa'nın önde gelen güvenilir spor gazetelerinden L'equipe, Galatasaray başkan yardımcısı ile PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin transfer pazarlığı yapılacağını ve kararın verileceğini yazdı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Türkiye sorumlusu ve PSG başkanının yakın arkadaşı olan Yousef al-Obaidly, transferin gerçekleşmesi için devreye girdi.

Habere göre PSG, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Icardi ile yollarını ayırmak istiyor.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'da 20 maçta 14 gol, 8 asistlik katkı sağladı.

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