Galatasaray'da Mauro Icardi harekatı! Tam 15 milyon...

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray bugün sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Geçen hafta Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 3-0 gibi flaş bir skorla geçen ve zirvede ezeli rakibine 4 puan fark atan Cim Bom bugün de Hatay engelini geçerek derbi zaferini anlamlandırmayı hedefliyor.

İCARDİ İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR

Cim Bom, Türkiye şartlarında çok büyük bir transfer operasyonuna imza atmaya hazırlanıyor.. Sezon başında Mauro Icardi'yi PSG'den sadece maaşının 750 bin Euro'luk kısmınını artı imza parası ödeyerek kiralayan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir 29 yaşındaki futbolcunun kiralama kontratını 1 sezon daha uzatmaya çalışıyordu.

Bu süreçte yapılan görüşmelerde Icardi'nin, "Ben burada kalmaya hazırım, kulüplerin anlaşması yeterli" demesi, Aslan'ın iştahını daha da kabarttı. Başkan Dursun Özbek'le Erden Timur'un yaptığı son toplantıdan, "Böyle bir yıldızın yolu bir daha kolay kolay Türkiye'ye düşmez" düşüncesiyle kesenin ağzını açma kararı çıktı.

PSG'nin mevcut durumda Icardi'yi yeniden kiralamaya sıcak bakmadığı biliniyordu. Sarı-Kırmızılı yönetim ise tüm şartları zorlamaya hazırlanırken, bu kez Arjantinli golcünün bonservisini alma fikri üzerinde uzlaşıldı. Yönetimin kişisel kefaletler kullanılarak ortaya koyduğu bütçe ise tam 15 milyon Euro. Eğer PSG kabul ederse, 29 yaşındaki golcünün bonservisinin bu ay itibarıyla alınması planlanıyor. Böylece Süper Lig tarihinin en yüksek bütçeli transferlerinden biri gerçekleşmiş olacak.