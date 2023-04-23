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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi için olağanüstü çaba! Derbiye yetişebilecek mi ?

Lider Galatasaray'da Corendon Alanyaspor'la hafta arası oynanan son maçta sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Mauro Icardi iyileşebilmek için olağanüstü bir çaba harcıyor.

23 Nisan 2023 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi için olağanüstü çaba! Derbiye yetişebilecek mi ?
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Lider Galatasaray'da Corendon Alanyaspor'la hafta arası oynanan son maçta sakatlanan ve yapılan kontrollerinde sol arka adalesinde orta derece zorlanma tespit edilen Mauro Icardi iyileşebilmek için olağanüstü bir çaba harcıyor.

Arjantinli golcü sağlık heyetinin, "Karagümrük maçında oynaması Beşiktaş derbisi öncesinde riskli. Bu tarz sakatlıklarda 2-3 hafta oynamayanlar da var" raporuna rağmen oynama isteğini teknik patron Okan Buruk'a iletti. Önceki gün tam 9 saat dün ise 4 saat tedavi olan yıldız futbolcunun son durumunun bu sabah ele alınacağı bildirildi. Mauro Icardi'nin kendisini iyi hissetmesi durumunda kadroya dahil edileceği ama 11'de olmayacağı belirtildi.

Beşiktaş'la 30 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak şampiyonluk yolundaki kritik derbi öncesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmasından çekinildiği bildirildi. Okan Buruk'un Icardi'nin yokluğunda antrenmanlarda Gomis ve Zaniolo'yu 11'de denediği ama hangi futbolcuyla maça başlayacağı konusunda kesin bir karar vermediği bildirildi. Sarı-kırmızılı hocanın bunun dışında kadroda değişiklik yapmayacağı ifade edildi.

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