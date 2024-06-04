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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Ayrılmak istiyor

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi yaşanıyor. Yıldız futbolcu, Erden Timur'un kararı sonrası ayrılığa çok yakın. İşte detaylar...

4 Haziran 2024 Salı 01:24 - Güncelleme:
Galatasaray'da Mauro Icardi krizi! Ayrılmak istiyor
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Galatasaray'da takımın yıldız oyuncusu Mauro Icardi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TİMUR YOKSA ICARDI DE YOK

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden ayrılacak olması sebebiyle Mauro Icardi'nin ayrılığı oldukça güçlü bir ihtimal haline geldi.

"ERDEN TİMUR İÇİN GELDİ"

Haberde; Icardi'nin Erden Timur'un projesine inandığı için Galatasaray'a transfer olduğu belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik maaş teklifleri alan Mauro Icardi'nin, Erden Timur'a Galatasaray'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapma sözü verdiği için bu teklifleri reddettiği kaydedildi.

BÜYÜK BAŞARILAR YAKALADI

Galatasaray formasıyla son 2 sezonda çıktığı 73 maçta 55 gol atan 30 yaşındaki Mauro Icardi, 20 de asist katkısı yaptı. Icardi, Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşarken geride kalan sezonu da gol kralı olarak tamamladı.

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