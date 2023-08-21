Okan Buruk'un adım adım oyun süresini artırmayı planladığı Arjantinli yıldız, ısrarla forma giymek istedi ve 71 dakika sahada kaldığı Ljublujana maçında golünü attı.

Trabzonspor derbisine de 11'de başlayan ve Sarı-Kırmızılı takımı zafere taşıyan Icardi; usta işi vuruşlarla rakip fileleri 2 kez havalandırırken, "Hazır olmayan hali buysa.." dedirtti. Icardi ve Galatasaray'a dair tüm gelişmeler haberimizde...

TEKNİK HEYETİN ŞAŞKINLIĞI

Şampiyonluk yolundaki en kritik virajda kalitesini gösteren ve 11'de çıktığı son 10 maçta 15 gol atan Mauro Icardi, bu sezonki 11'de başladığı ilk lig karşılaşmasında yine herkesi mest etti. Trabzonspor mücadelesinde önce usta işi bir vuruşla Uğurcan'ın üstünden topu ağlara gönderen Icardi, son anlarda ise müthiş kafa golüyle tribünleri coşturdu. Performansıyla derbiye damga vuran Icardi, bu kadar çabuk hazır hale gelerek Galatasaray teknik heyetini dahi şaşırttı.

15 GÜN SONRA 11'DE

Öyle ki transfer sürecinin uzaması nedeniyle sezon öncesi kampına yetişemeyen Icardi, ilk idmanına 30 Temmuz'da çıkmıştı. Okan Buruk ve yardımcıları, Arjantinli süper starın eski ritmini yakalaması için en az 1 aya ihtiyaç duyduğunu düşünürken; 30 yaşındaki forvet 8 Ağustos'taki Ljubljana ve 12 Ağustos'taki Kayseri maçlarında sonradan oyuna girdi. 15 Ağustos'taki ikinci Ljubljana maçına ise 11'de başladı. 71 dakika sahada kalıp, 1-0 kazanılan maçta golünü attı.

EKSTRA İDMAN YAPIYOR

Okan hocanın aslında adım adım oyun süresini artırmayı planladığı Icardi, kendisini iyi hissettiğini belirtip ısrarla formayı isterken, Trabzonspor derbisinde harikalar yarattı. Takım antrenmanlarının yanı sıra fiziksel yüklemeleri devam eden Icardi, önceki günkü performansıyla herkese 'Hazır olmayan hali buysa, tam anlamıyla hazır olduktan sonra neler yapar' dedirtti. Arjantinli yıldız, hiç şüphe yok ki bu senede hem şampiyonluk yarışında hem de Devler Ligi mücadelesinde Galatasaray'ın en büyük kozu.