Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.