Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde 4 Ocak Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, topla ısınmayla başlayan ve geniş alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve bitiricilik çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın akşam yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

ICARDİ ANTRENMANIN BİR BÖLÜMÜNDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ısınma hareketlerinin bir bölümünde takımla çalıştı.



Icardi, daha sonra kendisine özel hazırlanan program dahilinde sahada ve salonda çalıştı.