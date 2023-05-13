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Spor

Galatasaray'dan Mayıs ayında dikkat çeken istatistik

Galatasaray şampiyon olduğu son 4 sezonda mayıs ayındaki 16 maçta 13 galibiyet aldı. Puan kaybı olan 3 karşılaşmaya ise şampiyon çıkılmıştı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:00 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Mayıs ayında dikkat çeken istatistik
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Galatasaray'da 'Mayıslar Bizimdir' sloganı şampiyonluk yarışında kendisini gösteriyor.

Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğa uzandığı son dört sezonun mayıs ayında çıktığı maçlarda şov yaptı. 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019'da şampiyonluğa uzanan Galatasray, bu sezonlarda mayıs ayı içinde 16 karşılaşma oynadı. Sahadan tam 13 galibiyetle ayrılan Cimbom, 3 maçta ise kayıp yaşadı.

Fakat Galatasaray bu karşılaşmalara şampiyon unvanıyla çıkmıştı. 2013'te şampiyon geldiği Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. 2015'te Çaykur Rizespor deplasmanında son haftada 1-1 berabere kaldı. 2019'da ise yine şampiyon unvanıyla gittiği Sivasspor deplasmanında 4-3 yenildi.

BU YIL BAŞAKŞEHİR'LE BAŞLADI

Galatasaray bu sezon mayıs ayındaki ilk maçına Başakşehir karşısında çıktı. Rakibini 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, gelecek haftalarda İstanbul, Sivas, Ankaragücü ve Fenerbahçe karşılaşacak. Sezonun haziranda bitmesi bekleniyor.

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