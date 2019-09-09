Galatasaray'da Mevlüt Erdinç dosyası açıldı

Taylan Antalyalı kadar Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'ın kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atması da transfer sezonunun en çok konuşulan konuları arasında... Bu konu, teknik direktör Fatih Terim'in 4 maç ceza almasının ardından yeniden gündeme geldi.

Her ne kadar TFF üzerine alınsa da Terim'in konuşmasında "Organize ama amatör bir kötülük vardı. Bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz" diyerek Fenerbahçe ve Başakşehir'i hedef aldığı belirtiliyor. Terim'e söz vermesine karşın Mevlüt, Başakşehir'in izin vermemesi nedeniyle G.Saray yerine bedelsiz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR VE RİZE DE HEDEFTE

Galatasaray'ın, Mevlüt ile her konuda anlaşmasına karşın Başakşehir'in sarı-kırmızılı ekipten 500 bin euro istediği öğrenildi. Ayrıca, Vedat Muriqi için Rize, G.Saray'dan 5 milyon euro isterken, 3.5 milyon euro'ya F.Bahçe'ye gitmesi de sarı-kırmızılıların tepkisini çeken bir gelişmeydi... 30 Ağustos'ta oynanan Kayseri maçının ardından Terim'in "Profesyonel hamleler görüyoruz" sözlerinin ardından bu iki kulübün yattığı belirtiliyor.

(Takvim)