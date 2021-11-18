Galatasaray'da Milli Takım karnesi

18 Kasım 2021 Perşembe 11:22 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 11:22

Galatasaray , Fenerbahçe derbisi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı.

Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak. Galatasaray'da özellikle Kerem, Feghouli ve Halil milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı- Kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.

MORUTAN İDMANA ÇIKTI

Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan iyileşti, dün akşam kontrollü olarak takımla çalıştı. Sarı- Kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın antrenmana katılması yüzleri güldürdü.