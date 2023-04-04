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Spor

Galatasaray'da Milot Rashica harekatı!

Galatasaray'ın sezon başında Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica, gösterdiği performans ile taraftarların beğenisini toplamıştı. Takım içine pozitif etki eden genç oyuncunun bonservisinin alınması bekleniyor.

Sabah4 Nisan 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
Galatasaray'da Milot Rashica harekatı!
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Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Milot Rashica'nın bonservisini almak için yönetim harekete geçiyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz ekibi Norwich City'den 1 sezon için kiralanan ve kulübü ile 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki oyuncunun durumu sezon sonuna bırakılmayacak.

Norwich'in 2021- 22 sezonu başında 11 milyon euroya Werder Bremen'den transfer ettiği Kosovalı yıldız için kulübü aynı bonservisi istese de yönetim bunu gerçekçi bulmuyor.

İngiltere Championship Ligi'nde 7. sırada olan ve Premier Lig için play-off kovalayan Norwich'in aynı ligde kalması halinde Aslan, avantajlı olacak.

Yönetim, ilk etapta 5 milyon euroyu 3 yıllık taksitler halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Eli güçlü olan Galatasaray cephesi oyuncunun da kalmak istemesi nedeniyle bonuslarla teklifi yükseltme opsiyonunu da elinde tutuyor.

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