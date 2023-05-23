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Spor

Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

AA23 Mayıs 2023 Salı 21:52 - Güncelleme:
Galatasaray'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü Eryamanlar Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Üç grup halinde 8'e 2 pasla devam eden idmanın dört takımlı turnuvayla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanmıştı.

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