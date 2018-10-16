Galatasaray'da Modeste, Niasse ve Cahill transferleri bitmek üzere

"Forvet transferi yapamamak benim hatamdı" diyen ve devre arasında önemli bir operasyon olacağının sinyallerini veren başkan Mustafa Cengiz, planlarını Feghouli ve Belhanda üzerine kuruyor.

Teknik direktör Fatih Terim'le de görüşecek olan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, bu iki yıldızın menajerlerinin, Suudi Arabistan ve Katar kulüpleriyle iyi ilişkiler içinde olduğunu belirterek, iyi performans göstermeleri halinde buralara oyuncu satışı yapılabileceğini ifade ediyor.

Bu nedenle devre arası gelene kadar, Belhanda ile Feghouli'nin hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynatılarak parlatılması isteniyor.

Böylece iki yıldızın da piyasası yükselecek ve neredeyse Galatasaray'a geldikleri rakamlarla satılma imkanları doğacak.

Belhanda'dan yaklaşık 8 milyon Euro, Feghouli'den de 5 milyon Euro civarında satış geliri hedefleyen Sarı- Kırmızılılar, gelen parayı da yeni transfer çalışmalarında kullanacak.

BİRİ KİRALIK DİĞER BONSERVİSLE

Forvete iki takviye birden yapmak isteyen Galatasaray, Niasse'ı 1.5 sezonluğuna kiralamak, Modeste'yi de bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu operasyonu yaparken, UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerine de bağlı kalmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar, ancak gerçekleşen satış bedeli kadar harcama limiti kullanabilecek.

Şu ana kadar iki yıldız da bekleneni verebilmiş değil. Belhanda bu sezon 8 resmi maça çıkarken, sadece 2 asist yapabildi. Feghouli ise 7 resmi maçta 271 dakika sahada kaldı ve skora hiç katkı veremedi. Üstelik Cezayirli yıldız, yıllık 3 milyon 850 bin Euro garanti parayla, en çok kazananlar listesinde başı çekiyor.

Belhanda'nın senelik garanti ücreti de 3 milyon 350 bin Euro. Transferler gerçekleşirse, Galatasaray bu maliyetten de kurtulmuş olacak.

FORVETTEN SONRA STOPER

Galatasaray'ın Belhanda ve Feghouli'yi yollayıp Niasse ve Modeste'yi alma planından sonraki hedefi stoper olacak.

Maicon'un, eski takım arkadaşı Gomis'in de formasını giydiği Al Hilal'le anlaşması nedeniyle, bu transferden 3 milyon Euro bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, bu bütçeyle de Chelsea'den Cahill'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hatta İngiliz futbolcunun takımdan ayrılarak bonservissiz alınması da gündemde. Galatasaray böylece farklı bir bölgeye daha takviye yapabilme şansı bulacak.

(Fanatik)