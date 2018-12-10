Galatasaray'da moraller bozuk! Gözler Fatih Terim'de

GÖZLER TERİM’DE

G.SARAY’DA düşüş devam ediyor… Son oynanan Rizespor maçında 2-0’dan rakibine puan veren Sarı-Kırmızılılar’ın ortaya koyduğu performans taraftarları çileden çıkardı… Oynadığı oyunla güven vermeyen ve öne geçtiği maçlarda skoru koruyamayan Galatasaray’ın acilen toparlanması gerektiğinin altını çizen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim’in bu kötü gidişata çözüm üretmesini bekliyor.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Bursaspor maçının ardından düşüşe geçen ve ligde oynadığı son oynadığı 7 mücadelenin sadece 1’ini kazanan G.Saray, zirve yarışında da ağır yara aldı. Kötü performansı sonrasında 7.sıraya kadar gerileyen Sarı-Kırmızılılar, bugün Başakşehir’in A.Gücü deplasmanından üç puanla ayrılması durumunda liderin tam 8 puan gerisine düşecek. Rize karşısındaki kötü oyun Porto maçı öncesinde de camiayı tedirgin etti. (Güneş)