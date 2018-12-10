Galatasaray'da moraller bozuk! Gözler Fatih Terim'de
Evindeki son dört maçtan da galibiyetle ayrılamayan G.Saray’daki düşüş taraftarın ve camianın canını sıktı. Herkes teknik direktör Terim’in olayı bir an önce çözmesini bekliyor.
GÖZLER TERİM’DE
G.SARAY’DA düşüş devam ediyor… Son oynanan Rizespor maçında 2-0’dan rakibine puan veren Sarı-Kırmızılılar’ın ortaya koyduğu performans taraftarları çileden çıkardı… Oynadığı oyunla güven vermeyen ve öne geçtiği maçlarda skoru koruyamayan Galatasaray’ın acilen toparlanması gerektiğinin altını çizen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim’in bu kötü gidişata çözüm üretmesini bekliyor.
ZİRVEDEN UZAKLAŞTI
Bursaspor maçının ardından düşüşe geçen ve ligde oynadığı son oynadığı 7 mücadelenin sadece 1’ini kazanan G.Saray, zirve yarışında da ağır yara aldı. Kötü performansı sonrasında 7.sıraya kadar gerileyen Sarı-Kırmızılılar, bugün Başakşehir’in A.Gücü deplasmanından üç puanla ayrılması durumunda liderin tam 8 puan gerisine düşecek. Rize karşısındaki kötü oyun Porto maçı öncesinde de camiayı tedirgin etti. (Güneş)
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