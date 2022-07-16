Galatasaray'da Mostafa Mohamed defteri kapandı! Resmen gidiyor: Rakam belli oldu

Galatasaray'da yönetimin ve teknik direktör Okan Buruk'un satışına sıcak baktığı Mostafa Mohamed için yol ayrımına gelindi. Sarı-kırmızılılar şu ana kadar en ciddi talibi Toulouse olan Mostafa Mohamed için 7-8 milyon euro bekliyor.

MOSTAFA MOHAMED GİDİYOR

Yeni teknik direktör Okan Buruk ile yeni bir sayfa açan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Mostafa Mohamed için de karar verildi. Beklentileri bir türlü karşılayamayan Mostafa Mohamed'in satışına sıcak bakılıyor ve yönetim gelen teklifleri değerlendirecek.

EN CİDDİ TALİP TOULOUSE

Mostafa Mohamed için en ciddi talibin Ligue 1 takımlarından Toulouse olduğu ve Fransız ekibinin 4 milyon euroluk bir teklifle sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı yönetim Toulouse'nin 4 milyon euroluk teklifini yetersiz buldu ve Mostafa Mohamed için en az 7-8 milyon euro istiyor.

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MOSTAFA MOHAMED'İN GALATASARAY KARNESİ

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer alırken 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi. 24 yaşındaki Mısırlı golcü Galatasaray'a geldiğinden bu yana ise toplam 58 karşılaşmada forma giyerken 17 gol ve 5 asist yaptı.