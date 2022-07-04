Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi! Ödeme gecikince...

Galatasaray, Mostafa Mohamed'i önce kiralamış, ardından satın alma opsiyonunu kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın Mısır ekibi Zamalek'e 4 milyon dolar ödeme yapması gerekiyordu ancak bu ödemenin henüz gerçekleşmediği öğrenildi.

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ZAMALEK HAREKETE GEÇTİ

Mısır medyasındaki habere göre, Zamalek Kulübü Başkanı Mortada Mansour yönetiminde kulübün avukatları, Mohamed transferi için harekete geçti.

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500 BİN DOLAR CEZA

Öte yandan Galatasaray'ın ceza ödeyebileceğini açıklayan Zamalek'e yakın kaynaklar, "Temmuz başında 4 milyon dolar ödenmesi gerekiyordu ancak ödeme koşullarında, 10 iş günü gecikme süresi maddesi var. Sürenin aşılması durumunda, 500 bin dolar daha ceza eklenecek" ifadesinde bulundu.