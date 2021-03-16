16 Mart 2021 Salı 14:58 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:12

Galatasaray, Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

MUSTAFA CENGİZ: MUSLERA KAPTAN GİBİ KAPTAN



Muslera'nın imza töreninde konuşan Başkan Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Muslera herkesin saygı duyduğu bir isim. Bu saygınlığı lafla alamazsınız, bu bir yaşam tarzıdır. Çok sevdiğimiz bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı futbolcu. 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Ligde 10 sezon üst üste aynı takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu. Galatasaray'da Simovic'ten sonra gol atan ilk yabancı kaleci."

ABDURRAHİM ALBAYRAK: AMERİKA'DAN ÇOK CİDDİ BİR TEKLİF GELDİ AMA MUSLERA 'BEN GALATASARAYLIYIM' DEDİ



Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ise şöyle konuştu:

"Muslera benim sağ kolum. Pandemi döneminde biz futbolculardan indirim isteyince, Muslera 'Başta ben kaptan olarak kendim indirim yapayım ki örnek olsun' dedi. Bu dönemde kendisine Amerika'dan çok ciddi bir teklif geldi ama Muslera 'Ben Galatasaraylıyım' dedi. Aldığı paradan çok büyük bir fedakarlık yaparak dün anlaşmayı sağladık. Geçen sezon Rizespor maçında Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Bu hafta oynayacağımız Rizespor maçından önce yeni mukaveleyi imzalayarak onu daha fazla onore etmek istedik. Muslera ile devam edeceğimiz için çok mutlu olduğumu belirtmek isterim."

YUSUF GÜNAY: MUSLERA GALATASARAY'IN EFSANESİDİR

Yusuf Günay'ın açıklamaları ise şöyle:

"Muslera iş ahlakı olan çok özel bir insan. Muslera Galatasaray'ın efsanesi olmuştur. Umut ediyoruz ki uzun yıllar Galatasaray'a hizmet eder."

MUSLERA: FARKLI YERLERDEN TEKLİF VARDI AMA 3 SENE DAHA EVİMDEYİM

Muslera ise imza töreninde şunları söyledi:

"Erhan Önal'ın vefatı nedeniyle tüm ailemize baş sağlığı diliyorum. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Türkiye'de kendim ikinci evimde yaşıyor gibi hissediyorum. Galatasaray bana çok şey kattı. Burada büyüdüm ve gelişti. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar. 3 sene daha bu güzel camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum. Herkesin en rahat hissettiği yer evidir. Ben de şu an evimdeyim. Farklı yerlerden teklif vardı ama 3 sene daha evimde kalmak için imza atacağım."

"BÜTÜN KUPALARA TALİBİM"

"3 senelik sözleşme imzaladım. Bu süreçte önümüzde kaç tane kupa varsa hepsini kazanmak istiyorum.

"3 SENE SONRA FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

"3 senenin sonunda futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Çok fazla gelecek hakkında konuşmayı sevmiyorum. Takımıma nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyorum sadece. Kariyerimin sonunda ne yapacağıma karar vermiş değilim."