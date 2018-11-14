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Galatasaray'da Mustafa Cengiz - Fatih Terim krizi sürüyor

Ezeli rakip tarafından Fatih Terim'e yapılan 'Kabadayı' yakıştırması karşısında Başkan Mustafa Cengiz'in susma hakkını kullanması, Terim'i kızdırdı. Tecrübeli hocanın isyan bayrağını açmasının ardından 'Görülen lüzum üzerine' açıklama geldi ancak sular durulmadı.

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Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor. Sarı laciverli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Önceki gün basın toplantısı düzenleyen başkan Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını vermesi ortalığı karıştırdı.

ÇEVRESİNE DERT YANDI

Bu yanıta çok içerleyen Fatih Terim'in yakın çevresine "Başkan bile benim hakkımı savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam" ifadesinin kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin Mustafa Cengiz'in kulağına gitmesi sonrası basın toplantısından 2 saat sonra "Görülen lüzum üzerine" başlığı altında bir video yayınlandı. Videoda başkan Cengiz'in Schalke karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye verdiği "kabadayı" yanıtı yer aldı.

YENİ GERİLİM Mİ?

Ancak bu hamle de Terim'in yumuşatmaya yetmedi. Cengiz'in "Terim bir marka ancak Galatasaray daha büyük" demesi de yeni bir gerilimin habercisi olarak yorumlanmıştı.

(Takvim)

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